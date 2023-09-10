Глава Евросовета раскритиковал бесплатные поставки зерна в Африку

Фото: 123RF/fotokostic

Глава Евросовета Шарль Мишель выступил с критикой бесплатных поставок российского зерна в наиболее нуждающиеся в продовольственной помощи африканские страны. Об этом со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС сообщает РИА Новости.

"Какой цинизм и неуважение к африканским странам в то время, как мы знаем, что черноморская сделка позволила экспортировать 30 миллионов тонн (украинского зерна. – Прим. ред.) в основном в самые незащищенные страны", – заявил Мишель.

Он также привел в пример "коридоры солидарности" – маршруты которые позволили экспортировать 40 миллионов тонн зерна.

17 июля российская сторона официально уведомила Турцию, Украину и секретариат ООН о возражении против продления черноморской инициативы.

Позже МИД РФ объяснил отказ Москвы продлевать сделку тем, что за весь период существования соглашений на долю беднейших государств пришлось меньше 3% грузов. Помимо этого, ни одна из пяти задач меморандума Россия – ООН не была выполнена.

Президент России Владимир Путин сообщил, что РФ готова направить один миллион тонн зерна в беднейшие страны месте с Турцией и Катаром, и отметил, что реализация подобного плана внесет вклад в решение продовольственных проблем Африки. Намерение присоединиться к инициативе с турецкой стороны подтвердил Реджеп Тайип Эрдоган.



В нескольких регионах РФ может быть дефицит зерна