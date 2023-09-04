Путин заявил, что РФ возобновит зерновую сделку после выполнения договоренностей

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Россия готова реанимировать зерновую сделку, однако после того, как будут выполнены все зафиксированные договоренности. Об этом заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров в Сочи.

При этом он подчеркнул, что Запад до сих пор блокирует выполнение всех требований России по зерновой сделке, включая экспорт российского зерна на мировые рынки.

"Западные страны отказываются выводить из-под санкций экспорт нашего зерна и удобрений, возобновлять поставки в Россию агротехники и запчастей, снимать проблемы с логистикой и фрахтом судов, банковским обслуживанием и страхованием продовольственных поставок", – сообщил глава государства.

Также Путин отметил, что все это время Запад обманывал РФ о гуманитарных целях зерновой сделки. По словам президента России, грузы отправлялись в страны Евросоюза, а не в нуждающиеся государства.

"Пока Россия четко обеспечивала гарантии безопасности для судоходства в рамках этой сделки, другая сторона использовала гуманитарные коридоры для террористических атак против российских гражданских и военных объектов", – сообщил российский лидер, подчеркнув, что это нельзя было дальше терпеть.

Однако, как утверждает Владимир Путин, несмотря на прекращение зерновой сделки, эта ситуация никак не повлияла на глобальный продовольственный рынок.

"Цены на зерновые продолжают снижаться, физического недостатка в продовольствии нет. Есть проблемы с его справедливым распределением, это да. Но это никак не связано с так называемой зерновой сделкой", – подчеркнул он.

По словам президента, российская сторона через две-три недели начнет поставлять бесплатно зерно шести странам Африки. Президент Турции Реджеп Эрдоган, в свою очередь, заявил, что эффективных альтернатив черноморской зерновой сделке пока нет.

4 сентября Эрдоган прибыл в Сочи для переговоров с российским лидером. Встреча лидеров двух стран продлилась в общей сложности три часа.

Сначала политики провели беседу в расширенном формате с участием делегаций. Она продлилась около 1,5 часа. После этого Путин и Эрдоган посетили рабочий обед, а затем продолжили встречу в узком составе.

Владимир Путин и Реджеп Эрдоган продолжили встречу в Сочи в узком составе