Эрдоган прибыл в Сочи для переговоров с Путиным – СМИ

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Сочи для переговоров с Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости со ссылкой турецкие СМИ.

По информации газеты Star, Эрдоган прибыл в Сочи в 12:15 на самолете TUR. У него запланирован однодневный рабочий визит в Россию по приглашению российского президента.

В международном аэропорту Сочи турецкого лидера встречали заместитель губернатора Краснодарского края Александр Руппель, мэр города Алексей Копайгородский, заместитель генерального директора по государственному протоколу МИД России Игорь Богдашев, посол Турции в Москве Мехмет Самсар и другие официальные лица.

Ранее сообщалось, что Эрдоган вылетел в Сочи из Стамбула. Отмечалось также, что начало переговоров запланировано на 13:00. Это будет первая личная встреча двух лидеров после почти годичного перерыва.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Путин проведет переговоры Эрдоганом в Сочи 4 сентября. Позже стало известно, что главы государств обсудят двусторонние отношения, а также затронут международную повестку в рамках переговоров.

По информации некоторых СМИ, Путин и Эрдоган также могут поднять на обсуждение вопросы, связанные с новой формулой по зерновой сделке, которую выработает Анкара.

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