Зеленский обсудил с Макроном зерновой коридор

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Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Они обсудили зерновой коридор, сообщил Зеленский на своей странице в соцсетях.

"Обсудили пути обеспечения функционирования зернового коридора и повышения безопасности Одесской области", – отметил он.

По словам президента Украины, он договорился с Макроном об участии французских компаний в Украинском форуме оборонной промышленности.

Ранее сообщалось, что Турция и ООН прорабатывают возможность переговоров с Россией в Стамбуле по возобновлению зерновой сделки.

Позже стало известно, что главы МИД РФ и Турции должны были провести переговоры по поводу зерновой сделки в Москве 31 августа. Также в скором времени пройдут переговоры Владимира Путина с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

17 июля Россия отказалась продлевать действие зерновой сделки, срок которой подошел к концу. Путин заявлял, что это связано с тем, что условия сделки в отношении РФ не выполнялись.

Турция работает над возобновлением зерновой сделки