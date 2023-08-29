Главы МИД РФ и Турции проведут переговоры 31 августа в Москве – СМИ

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Глава МИД РФ Сергей Лавров и его турецкий коллега Хакан Фидан проведут переговоры в Москве 31 августа. Об этом заявил ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.

"Переговоры пройдут в Москве 31 августа", – сообщил источник.

Также в скором времени пройдут переговоры Владимира Путина с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

18 июля министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан обсудили в рамках телефонных переговоров варианты поставок зерна после прекращения участия РФ в черноморской инициативе. Представители двух стран обменялись мнениями по данному вопросу.

Лавров обратил внимание, что российская сторона вынуждена была выйти из зерновой сделки, поскольку договоренности в отношении Москвы не выполнялись.

В МИД РФ рассказали о переговорах Сергея Лаврова с главой МИД Турции