Лавров заявил об отсутствии перспектив переговоров между РФ и Западом по Украине

Фото: kremlin.ru

На сегодняшний день перспектив переговоров между Россией и Западом по Украине не наблюдается. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью журналу "Международная жизнь".

Всевозможные призывы к переговорам со стороны западных представителей Москва расценивает как тактическую уловку, чтобы выиграть время и дать украинским войскам передышку, отметил глава МИД России.

По его словам, сегодня в разных городах проводятся многосторонние встречи, при этом без приглашения РФ, на которых представителей развивающихся стран пытаются убедить поддержать формулу мира президента Украины Владимира Зеленского. Такой подход не свидетельствует о желании Запада о чем-то договариваться с РФ.

Помимо этого, западные спонсоры на регулярной основе подталкивают Киев к повышению ставок. Так, в Вашингтоне постоянно утверждают, что любые мирные переговоры должны вестись исключительно на украинских условиях.

В Москве подобную позицию считают бессмысленной и ультимативной, подчеркнул Сергей Лавров. Он добавил, что невозможно требовать от России согласиться с ущемлением коренных интересов в сфере безопасности и продолжением произвола в отношении русских и русскоговорящих жителей на новых территориях и на землях, контролируемых ВСУ.

Ранее глава канцелярии генсека Альянса Стиан Йенсен допустил возможность вступления Украины в Альянс в обмен на уступку части ее территорий России. Он заявил, что подобный вариант нежелателен, однако он не исключается.

Однако позже координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что сообщения о якобы ведущихся в НАТО дискуссиях о территориальных уступках Киева не соответствуют действительности.

В МИД России назвали враньем утверждения Вашингтона об отказе Москвы от диалога по Украине