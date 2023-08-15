18:02Политика
В НАТО заявили, что Украина может вступить в Альянс, уступив территории
Фото: depositphotos/Ale_Mi
Глава канцелярии генерального секретаря НАТО Стиан Йенсен допустил возможность вступления Украины в Североатлантический альянс в обмен на уступку части ее территорий России, сообщает "Коммерсант".
Он отметил, что такой вариант нежелателен, однако он не исключается.
"Я думаю, что решение может состоять в том, чтобы Украина отказалась от территории и получила взамен членство в НАТО. При этом Украина должна сама решать, когда и на каких условиях она хочет вести переговоры", – сказал Йенсен.
Он добавил, что переговоры о послевоенном статусе Украины уже идут, а вопросы об уступке территории Москве поднимает не только он. Также Йенсен заявил о "серьезных подвижках" в вопросе о возможном вступлении Украины в НАТО.
11 июля генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг объявил о создании Совета Украина – НАТО. По его словам, этот шаг является частью плана многолетней поддержки Киева.
Еврокомиссия и НАТО перечислили условия, необходимые для вступления Украины в Альянс. Среди них оказались проведение реформ, создание демократических институтов и выполнение требований по борьбе с коррупцией.
Владимир Путин заявил, что вступление Украины в Североатлантический альянс создаст угрозу для России.
Страны НАТО высказались за ускоренный формат вступления Украины в Альянс
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