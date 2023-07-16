Советник президента США Салливан заявил, что будущее Украины в НАТО не подлежит обсуждению

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По итогам прошедшего саммита НАТО в Вильнюсе будущее Украины в Альянсе не подлежит обсуждению. Об этом в интервью CBS заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"В конце концов, мы заявили в НАТО очень просто – будущее Украины в НАТО. Это не подлежит обсуждению. Это то, о чем договорились", – сказал он.

Вместе с тем Салливан добавил, что западные страны-союзницы продолжат поддерживать Украину в конфликте. Он заявил, что украинские войска добиваются определенного продвижения на востоке и на юге, и усилия США в вопросе военной помощи не зашли в тупик.



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