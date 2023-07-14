В Пентагоне заявили, что Киев получил кассетные боеприпасы не только от США

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Украина получила кассетные боеприпасы не только от Соединенных Штатов, но и от других стран. Об этом заявил директор по операциям Объединенного штаба Пентагона генерал Дуглас Симс, пишет РИА Новости.

Однако он не стал уточнять, какие еще государства приняли решение об отправке подобного рода снарядов Киеву.

7 июля помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США передаст ВСУ кассетные боеприпасы.

В администрации Соединенных Штатов подчеркнули, что Киев будет использовать такой вид боеприпасов только на своей территории и минимизируя риски для собственных граждан.

Тем не менее уже вечером 11 июля обстрелу кассетными снарядами со стороны ВСУ подвергся город Токмак в Запорожской области.

В посольстве РФ в США заявили, что украинские войска не будут соблюдать какие-либо ограничения при выборе целей, применяя кассетные боеприпасы, поскольку они находятся в отчаянии из-за колоссальных потерь и провалов на фронте.

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