Зеленский заявил, что кассетные боеприпасы Киев будет применять только по военным целям

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Кассетные боеприпасы Киев будет применять исключительно по военным целям, заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции по итогам встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Ту помощь, которую мы можем получить от США касаемо решения по кассетным снарядам, это для использования исключительно по военным целям, исключительно на временно оккупированных территориях Украины", – передает РИА Новости слова главы Украины.

Украинский лидер отметил, что использование кассетных боеприпасов контролируется и на других территориях не применяется.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан 7 июля заявил, что американская сторона передаст Вооруженным силам Украины кассетные боеприпасы.

В администрации Соединенных Штатов подчеркнули, что Киев будет использовать такой вид боеприпасов лишь на своей территории, минимизируя риски для собственных граждан.

Позже лидер США Джо Байден рассказал, что решение отправить на Украину кассетные боеприпасы было принято из-за того, что и у Киева, и у Вашингтона заканчивались обычные снаряды. Байден также признался, что подобное решение было для него непростым.

В свою очередь, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу прокомментировал эту новость. Он подчеркнул, что российская сторона оставляет за собой право использовать против Вооруженных сил Украины аналогичные боеприпасы.

Накануне ВСУ обстреляли Токмак Запорожской области кассетными боеприпасами. Попадания зафиксированы в районе птицефабрики и на выезде из города в сторону Васильевки.

В среду, 12 июля, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что применение кассетных боеприпасов украинской стороной вынуждает Москву принимать контрмеры. Он уточнил, что выбирать конкретные меры будет исключительно министерство обороны.

Минобороны РФ предупредило о возможном использовании кассетных боеприпасов против ВСУ