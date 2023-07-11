19:00Политика
РФ ответит на поставку Киеву кассетных бомб использованием аналогичных боеприпасов – Шойгу
Фото: kremlin.ru
В случае получения Киевом кассетных бомб Россия намерена использовать против ВСУ аналогичные боеприпасы. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
"Вооруженные Силы (РФ) будут вынуждены в качестве ответной меры использовать аналогичные средства поражения против ВСУ", – сказал он.
Министр отметил, что у России, как и у США, тоже имеются кассетные боеприпасы, при этом их эффективность гораздо выше американских аналогов.
Вместе с тем он заметил, что российская сторона до сих пор воздерживалась и продолжает воздерживаться от применения таких вооружений.
"Весь мир уже видел, что они (США. – Прим. ред.) подтвердили передачу кассетных боеприпасов. <...> Это, естественно, повлияет на затягивание конфликта", – добавил Шойгу.
В настоящее время командование Объединенной группировки войск РФ принимает меры по защите военных и техники от поражающих элементов таких боеприпасов, подытожил министр.
Ранее стало известно, что США в рамках очередного пакета военной помощи намерены поставить Украине кассетные боеприпасы. При этом в Белом доме заверили, что Вашингтон получил от Киева гарантии их использования лишь на украинской территории.
Комментируя эту новость, Джо Байден пояснил, что поставить этот вид боеприпасов было решено, поскольку у ВСУ заканчиваются обычные снаряды. По его словам, поставка кассетных бомб – временная мера.
США решили передать Украине кассетные боеприпасы
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