РФ ответит на поставку Киеву кассетных бомб использованием аналогичных боеприпасов – Шойгу

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В случае получения Киевом кассетных бомб Россия намерена использовать против ВСУ аналогичные боеприпасы. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

"Вооруженные Силы (РФ) будут вынуждены в качестве ответной меры использовать аналогичные средства поражения против ВСУ", – сказал он.

Министр отметил, что у России, как и у США, тоже имеются кассетные боеприпасы, при этом их эффективность гораздо выше американских аналогов.

Вместе с тем он заметил, что российская сторона до сих пор воздерживалась и продолжает воздерживаться от применения таких вооружений.

"Весь мир уже видел, что они (США. – Прим. ред.) подтвердили передачу кассетных боеприпасов. <...> Это, естественно, повлияет на затягивание конфликта", – добавил Шойгу.

В настоящее время командование Объединенной группировки войск РФ принимает меры по защите военных и техники от поражающих элементов таких боеприпасов, подытожил министр.

Ранее стало известно, что США в рамках очередного пакета военной помощи намерены поставить Украине кассетные боеприпасы. При этом в Белом доме заверили, что Вашингтон получил от Киева гарантии их использования лишь на украинской территории.

Комментируя эту новость, Джо Байден пояснил, что поставить этот вид боеприпасов было решено, поскольку у ВСУ заканчиваются обычные снаряды. По его словам, поставка кассетных бомб – временная мера.



США решили передать Украине кассетные боеприпасы