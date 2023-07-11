Пентагон избавляется от старых запасов, поставляя кассетные боеприпасы ВСУ – аналитик

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Решение администрации США отправить на Украину кассетные боеприпасы было продиктовано заинтересованностью Пентагона избавиться от старых запасов снарядов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экс-аналитика и советницу при Пентагоне Карен Квятковски.

По ее словам, в иных условиях избавиться от накопленных запасов, особенно от запрещенных во многих странах кассетных бомб, было бы затруднительно.

Таким образом Пентагон рассчитывает заменить хранящиеся в арсеналах запасы вооружений на более современные и прибыльные разновидности.

Кроме того, по словам Квятковски, в случае применения ВСУ кассетных боеприпасов, никакие из ограничений, которые были официально декларированы США, на деле действовать не будут.

Ранее стало известно, что США в рамках очередного пакета военной помощи намерены поставить Украине кассетные боеприпасы. При этом в Белом доме заверили, что Вашингтон получил от Киева гарантии их использования лишь на украинской территории.

Комментируя эту новость, американский президент Джо Байден пояснил, что поставить этот вид боеприпасов было решено, поскольку у ВСУ и США заканчиваются обычные снаряды. По его словам, поставка кассетных бомб – временная мера.

США решили передать Украине кассетные боеприпасы