Байден признал тяжелое положение ВСУ решением по кассетным бомбам – СМИ

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Президент США Джо Байден решением поставить Украине кассетные бомбы признал провал контрнаступления. Такое мнение озвучила обозреватель издания The Spectator Мария Дежевская.

"Байден либо преувеличил, <...> когда сказал, что у Украины заканчиваются боеприпасы, либо признал неловкую правду (о трудном положении ВСУ. – Прим. ред.)", – написала она.

По ее словам, если допустить, что поставка кассетных боеприпасов является крайней мерой, то положение Киева может стать еще хуже, поскольку применение таких вооружений поставит под сомнение его "моральный облик".

Ранее стало известно, что США в рамках очередного пакета военной помощи намерены поставить Украине кассетные боеприпасы. При этом в Белом доме заверили, что Вашингтон получил от Киева гарантии их использования лишь на украинской территории.

Комментируя эту новость, Джо Байден пояснил, что поставить этот вид боеприпасов было решено, поскольку у ВСУ заканчиваются обычные снаряды. По его словам, поставка кассетных бомб – временная мера.



США решили передать Украине кассетные боеприпасы