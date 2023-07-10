МИД Швейцарии призвал страны не применять кассетные боеприпасы

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Швейцария поддерживает запрет на использование кассетных боеприпасов и призывает страны не применять их. Об этом заявил официальный представитель швейцарского МИД Пьер Ален Эльчингер, комментируя решение США поставить такие вооружения Украине.

"Швейцария приняла к сведению меры, принятые Соединенными Штатами. Как государство – участник Конвенции о запрещении кассетных боеприпасов Швейцария поддерживает запрет на это оружие и призывает все государства не применять его", – цитирует его ТАСС.

Эльчингер добавил, что неизбирательные и несоразмерные атаки с применением таких боеприпасов будут представлять серьезное нарушение международного гуманитарного права.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил передачу Украине кассетных боеприпасов. Он уточнил, что Киев будет использовать их только на своей территории.

Позже в Белом доме подчеркнули, что Украина гарантировала США отказ от использования вооружений на территории РФ. Отмечалось, что использование данных боеприпасов Украиной будет ограничено рядом условий.

Кассетные боеприпасы могут содержать несколько взрывных устройств, которые при подрыве в воздухе разбрасываются по площади в десятки квадратных метров. Некоторые из кассет могут остаться на земле неразорвавшимися, что представляет потенциальную угрозу для мирных жителей.



МИД Китая осудил поставку США кассетных боеприпасов Украине