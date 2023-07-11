Матвиенко назвала военным преступлением поставку кассетных боеприпасов Украине

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Поставка кассетных боеприпасов Украине является военным преступлением. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко.

Она отметила, что Россия обратилась в мировые парламенты для осуждения данных поставок. По ее словам, решение о поставке кассетных боеприпасов уже осудил ряд стран, включая страны НАТО.

"Все прекрасно понимают, какой огромный ущерб, урон, какие катастрофические риски для мирного населения представляет это оружие", – сказала спикер Совфеда.

7 июля помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил передачу Украине кассетных боеприпасов. По его словам, Киев будет использовать такой вид боеприпасов лишь на своей территории, минимизируя риски для собственных граждан.

Позднее Евросоюз поддержал поставки Украине боеприпасов для самообороны. При этом, по словам представителя внешнеполитической службы ЕС Набилы Масрали, это вопрос между странами, которые поставляют боеприпасы, и Украиной.

МИД Китая осудил поставку США кассетных боеприпасов Украине