Медведев призвал ответить кассетными бомбами на обстрел Токмака

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал использовать российские кассетные боеприпасы в ответ на обстрел Токмака в Запорожской области.

"Сообщили, что Токмак обстрелян кассетными боеприпасами. Значит, пора расчехлять наши арсеналы этого негуманного оружия", – написал он в своем телеграм-канале.

Об обстреле города Токмак стало известно вечером 11 июля. Известно, что ВСУ при этом использовали кассетные боеприпасы. Попадания были зафиксированы в районе птицефабрики и на выезде из города в сторону Васильевки.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия до сих пор не применяла своих кассетные боеприпасы, хоть они и лучше американских. При этом он не исключил, что ВС РФ применят такие бомбы, если США поставят их Украине.



Шойгу не исключил применение Россией кассетных бомб в качестве ответной меры