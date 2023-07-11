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11 июля, 23:02

Политика

Медведев призвал ответить кассетными бомбами на обстрел Токмака

Фото: kremlin.ru

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал использовать российские кассетные боеприпасы в ответ на обстрел Токмака в Запорожской области.

"Сообщили, что Токмак обстрелян кассетными боеприпасами. Значит, пора расчехлять наши арсеналы этого негуманного оружия", – написал он в своем телеграм-канале.

Об обстреле города Токмак стало известно вечером 11 июля. Известно, что ВСУ при этом использовали кассетные боеприпасы. Попадания были зафиксированы в районе птицефабрики и на выезде из города в сторону Васильевки.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия до сих пор не применяла своих кассетные боеприпасы, хоть они и лучше американских. При этом он не исключил, что ВС РФ применят такие бомбы, если США поставят их Украине.

Шойгу не исключил применение Россией кассетных бомб в качестве ответной меры

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Сюжет: Спецоперация на Украине
политика
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