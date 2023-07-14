ВСУ не станут соблюдать ограничения, используя кассетные боеприпасы – посольство РФ в США

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Нет никаких сомнений в том, что украинские войска не будут соблюдать какие-либо ограничения при выборе целей, применяя поставленные им кассетные боеприпасы, поскольку они находятся в отчаянии из-за колоссальных потерь и провалов на фронте. Об этом сообщили в посольстве РФ в Вашингтоне.

Дипломаты добавили, что заявления американских чиновников о взятых обещаниях со стороны Киева касательно якобы аккуратного использования кассетных снарядов являются неуклюжей попыткой оправдать собственные провокационные действия.

В дипмиссии отметили, что Киев использует американскую помощь для поражения гражданских объектов в РФ с целью запугивания и уничтожения как можно большего количества русских граждан. Так, по словам дипломатов, удары ВСУ наносятся по спальным кварталам, где нет военных объектов.

"Невозможно даже предположить, сколько будет жертв среди мирного населения, включая украинцев, когда киевские преступники начнут применять американские кассетные боеприпасы", – говорится в телеграм-канале российского посольства.

7 июля стало известно, что США в рамках очередного пакета военной помощи намерены поставить Украине кассетные боеприпасы. При этом в Белом доме заверили, что Вашингтон получил от Киева гарантии их использования лишь на украинской территории.

Между тем уже вечером 11 июля обстрелу кассетными снарядами со стороны ВСУ подвергся город Токмак в Запорожской области.

Президент США Джо Байден рассказал, что решение отправить на Украину кассетные боеприпасы было принято из-за того, что и у Киева, и у Вашингтона заканчивались обычные снаряды. Он также признался, что подобное решение было для него непростым.

Минобороны РФ предупредило о возможном использовании кассетных боеприпасов против ВСУ