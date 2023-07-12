Еврокомиссия перечислила условия для вступления Украины в НАТО и ЕС

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Еврокомиссия продолжает поддерживать членство Украины в НАТО и Евросоюзе, однако для этого Киеву следует выполнить ряд условий: проведение реформ, создание демократических институтов и выполнение требований по борьбе с коррупцией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен.

Таким мнением она поделилась по прибытии на первое заседание второго дня саммита Североатлантического альянса. На повестке второго дня стоит работа с партнерами – ЕС, Австралией, Новой Зеландией, Швецией, Южной Кореей и Японией. Кроме того, участники обсудят противодействие Пекину и поддержку Киева.

По ее словам, ЕК активно работает с Украиной для помощи ее реформам. Вместе с этим она указала, что демократические преобразования в этой стране осуществляются с огромной скоростью.

"Я уверена, что, если Украина сохранит темпы реформ, она сможет быстро присоединиться к ЕС, конечно, если она выполнит все необходимые условия", – отметила фон дер Ляйен.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что предложил отменить для Киева план действий по вступлению в Североатлантический альянс. По его мнению, это поможет сократить процесс присоединения.

Владимир Зеленский прокомментировал предложение Столтенберга, отметив, что ситуация является беспрецедентной и абсурдной, когда не установлены временные рамки для вступления в НАТО и для приглашения в Альянс.

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