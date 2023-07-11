Зеленский попытался убедить НАТО переписать итоговое заявление саммита – СМИ

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Президент Украины Владимир Зеленский предпринимает попытки убедить союзников в НАТО переписать заявление, которое выйдет по итогам саммита Альянса в Литве. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники в Североатлантическом альянсе.

"Источники в НАТО полагают, что украинский лидер участвует в жесткой... дипломатии на последней минуте, направленной на то, чтобы побудить союзников переписать декларацию или коммюнике по итогам саммита до того, как встреча завершится в среду", – указано в публикации.

Отмечается, что на протяжении последних месяцев генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не раз подчеркивал единство всех стран-членов по ключевым вопросам, но перед встречей он отмечал, что страны, входящие в Альянс, согласовывали текст итогового заявления до последнего момента.

Документ касается вероятного членства Украины в НАТО, поддержки страны и предоставления ей гарантий, резюмировали в издании.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что поставки вооружений и наемников Украине демонстрируют вовлеченность НАТО в конфликт. Дипломат также отметила, что именно Альянс подталкивал Киев к продолжению конфликта.

До этого Столтенберг предложил отменить для Украины обязательство выполнению плана действий при вступлении в НАТО. По его словам, он инициировал план из трех пунктов по приближению Украины к Альянсу.

Генсек уточнил, что это пакет многолетней поддержки, укрепление политических связей через создание Совета НАТО – Украина, а также отмена необходимости выполнения плана действий по членству.



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