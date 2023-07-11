Столтенберг предложил отменить для Украины план действий по вступлению в НАТО

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что предложил отменить для Украины план действий по вступлению в Североатлантический альянс, чтобы сократить процесс присоединения, сообщает РИА Новости.

По его словам, он предложил план из трех пунктов по приближению Украины к Альянсу. Столтенберг уточнил, что это пакет многолетней поддержки, укрепление политических связей через создание Совета НАТО – Украина, а также отмена необходимости выполнения плана действий по членству.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что страны – члены НАТО во время саммита в Вильнюсе пошлют позитивный сигнал по поводу украинского пути к будущему членству в Альянсе.

Саммит Североатлантического альянса состоится 11–12 июля. На нем будут присутствовать лидеры всех стран НАТО, в том числе президент США Джо Байден.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что на предстоящем саммите в Вильнюсе будет разыгран спектакль в поддержку Киева. По ее словам, сейчас осуществляется массированная подготовка к этому: вокруг мероприятия вбрасываются различные материалы, объявляются очередные сборы помощи Украине.

До этого генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг сообщил, что в блоке ведутся переговоры о приеме украинской стороны в НАТО без выполнения плана действий для членства. При этом турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что завершение конфликта на Украине даст ей больше шансов для вступления в организацию.

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