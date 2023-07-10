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Владимир Зеленский вновь возглавит Украину при поддержке Североатлантического альянса. Об этом сообщается в телеграм-канале радиостанции "Комсомольская правда" со ссылкой на руководителя Бюро военно-политического анализа Александра Михайлова.

Эксперт заявил, что на Украине точно пройдут выборы, ведь западные государства постоянно рассказывают мировой общественности про демократию в стране. Либо Зеленский победит при поддержке НАТО, либо вместо него изберут другого президента, уточнил Михайлов.

По его мнению, выборы способны повлиять на возможный распад Украины.

Ранее Зеленский заявил, что президент США Джо Байден мог бы закончить конфликт с российской стороной за пять минут, однако Украина на такое не согласится. Речь идет о том, чтобы заставить украинские власти отказаться от утраченных территорий.

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