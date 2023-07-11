В НАТО пообещали пригласить Украину в Альянс после выполнения Киевом условий – Столтенберг

Фото: 123RF/palinchak

Государства НАТО пообещали пригласить Украину в Альянс после того, как Киев выполнит все условия. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы приняли очень серьезный пакет поддержки из трех элементов… Также мы сможем пригласить Украину (в Альянс. – Прим. ред.) когда союзники решат, что условия для этого соблюдены", – цитирует его ТАСС.

Условия для вступления Украины в НАТО, обратил внимание генсек организации, должны будут оценить все страны-участницы. Помимо этого, в соответствии со стандартами приема все государства-члены должны будут выразить мнение о согласии. При этом возможные сроки приглашения Украины к участию в НАТО генсек организации не назвал.

Столтенберг также добавил, что по итогам первого дня саммита НАТО в Вильнюсе, члены организации утвердили план развертывания 300 тысяч военных на восточном фланге и значительного расширения оборонных закупок. Кроме того, представители государств Альянса утвердили многолетнюю программу военной помощи Киеву и создание Совета Украина – НАТО. Все это стало пунктами плана, который позволит сделать процесс вступления Украины в НАТО одноэтапным, заявил генсек.

По информации агентства Reuters, страны – участницы НАТО согласовали декларацию по вопросу приема Украины в Альянс. Помимо этого, источники агентства утверждают, что члены НАТО пришли к единогласному решению в вопросе формулировок, которые будут указаны в декларации о пути Украины в Альянс.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, ранее комментируя возможное вступление Украины в НАТО, заявил, что как член организации страна может стать серьезной угрозой для России. Он также отметил, что вступление в Альянс будет иметь "очень и очень негативные" последствия для "архитектуры безопасности" в Европе, которая, по мнению представителя Кремля, и так полуразрушена.



Представители стран НАТО перед саммитом демонстрируют антироссийский настрой – Песков