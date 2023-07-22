Трамп назвал безумием даже думать о приеме Украины в НАТО

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Бывший президент США Дональд Трамп назвал безумием даже мысли о приеме Украины в НАТО, сообщает РИА Новости.

"Информация о том, что мы просто рассматриваем прием Украины в НАТО в это время, полнейшее безумие", – заявил он.

Политик считает, что нынешняя администрация США во главе с Джо Байденом втягивает страну в третью мировую войну. По его мнению, нынешняя администрация не компетентна и не должна рисковать развязыванием войны с Россией или Китаем.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что предложил отменить для Киева план действий по вступлению в Альянс. Он утверждал, что такое решение поможет сократить процесс присоединения.

Владимир Зеленский, в свою очередь, ответил на предложение Столтенберга, подчеркнув, что ситуация является беспрецедентной и абсурдной, когда не установлены временные рамки для вступления в НАТО и для приглашения в Альянс.

Журналистка издания Europe Diplomatic Анна ван Денски сообщила, что многие участники саммита НАТО были неприятно поражены упреками Зеленского в сторону Альянса.

В НАТО заявили, что Украина не вступит в Альянс до завершения конфликта с РФ