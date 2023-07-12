Американская делегация в Вильнюсе разозлилась из-за слов Зеленского о решении НАТО – СМИ

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Заявление украинского президента Владимира Зеленского о решении НАТО по Украине разозлило делегацию США в Вильнюсе. Об этом сообщает The Washington Post.

Авторы материала предположили, что слова Зеленского использовались в качестве тактики ведения переговоров. Вместе с тем дипломаты стран Североатлантического альянса сообщили изданию, что после этого заявления сложилась напряженная ситуация.

Ранее Владимир Зеленский назвал беспрецедентным и абсурдным заявление НАТО о вступлении Украины в Североатлантический альянс. Таким образом он прокомментировал тот факт, что во время саммита военного блока не были установлены временные рамки для вступления страны в НАТО и для приглашения в Альянс.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что государства НАТО пообещали пригласить Украину в Альянс после того, как Киев выполнит все условия. Он обратил внимание, что эти условия должны будут оценить все страны-участницы. Помимо этого, в соответствии со стандартами приема все государства-члены должны будут выразить мнение о согласии.

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