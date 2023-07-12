Недовольство Зеленского решением НАТО вызвало удивление западных дипломатов – СМИ

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Некоторые западные дипломаты возмутились заявлением украинского президента Владимира Зеленского, который назвал абсурдным заявление НАТО о вступлении Украины в Североатлантический альянс. Об этом пишет Politico.

Так, один из высокопоставленных чиновников из Центральной Европы заявил изданию, что критично относится к позиции некоторых союзников, однако считает, что это непродуманный и несправедливый подход. По его мнению, Зеленский "заходит слишком далеко".

Вместе с тем другие западные дипломаты сообщили, что могут понять чувства украинского лидера в условиях текущего конфликта.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что предложил отменить для Украины план действий по вступлению в Североатлантический альянс, чтобы сократить процесс присоединения.

Зеленский в ответ на это заявил, что ситуация является беспрецедентной и абсурдной, когда не установлены временные рамки для вступления в НАТО и для приглашения в Альянс.

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