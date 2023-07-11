В итоговом документе саммита НАТО нет графика вступления Украины в Альянс – МИД Венгрии

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В итоговом документе саммита НАТО в Вильнюсе нет ни графика, ни даты вступления Украины в Североатлантический альянс, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, его слова РИА Новости

"В части заключительного документа саммита даже близко не фигурирует никакой срок вступления Украины в НАТО, никакого расписания, привязанного к конкретному времени", – подчеркнул министр иностранных дел и внешнеэкономических связей.

Он добавил, что в основном заявление нынешнего саммита следует за заявлением саммита в Бухаресте, состоявшегося в 2008 году, о том, что Украина однажды когда-нибудь может стать членом Альянса.

Сийярто призвал Украину понять, что НАТО – не только военный союз, но и объединение, где должны уважать права нацменьшинств.

Саммит Североатлантического альянса стартует в Вильнюсе 11 июля и завершится 12 июля. На нем присутствуют лидеры всех стран НАТО, в том числе президент США Джо Байден.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что страны – члены НАТО во время саммита в Вильнюсе пошлют позитивный сигнал по поводу украинского пути к будущему членству в Альянсе.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что на саммите в Вильнюсе будет разыгран спектакль в поддержку Киева. По ее словам, сейчас осуществляется массированная подготовка к этому: вокруг мероприятия вбрасываются различные материалы, объявляются очередные сборы помощи Украине.

До этого генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг сообщил, что в блоке ведутся переговоры о приеме украинской стороны в НАТО без выполнения плана действий для членства. При этом турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что завершение конфликта на Украине даст ей больше шансов для вступления организацию.

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