Зеленский угрожал не прийти на первое заседание Совета Украина – НАТО – СМИ

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Украинский президент Владимир Зеленский угрожал не явиться на первое заседание Совета Украина – НАТО. Об этом пишет издание The New York Times со ссылкой на чиновника, пожелавшего остаться инкогнито.

По его словам, Зеленский был крайне возмущен тем, что Североатлантический альянс поставил условия даже для того, чтобы пригласить Украину подать заявку на членство в военном блоке.

Однако уже на следующий день президент Украины смягчил свои публичные высказывания, добавил чиновник.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что предложил отменить для Киева план действий по вступлению в Альянс. Он утверждал, что такое решение поможет сократить процесс присоединения.

Зеленский, в свою очередь, ответил на предложение Столтенберга, подчеркнув, что ситуация является беспрецедентной и абсурдной, когда не установлены временные рамки для вступления в НАТО и для приглашения в Альянс.

В НАТО заявили, что Украина не вступит в Альянс до завершения конфликта с РФ