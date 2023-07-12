Байден заявил, что Украина не войдет в НАТО до разрешения конфликта с Россией

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что Украина не войдет в состав Североатлантического альянса до разрешения текущего конфликта с Россией. Слова американского лидера приводит пресс-пул Белого дома.

По словам Байдена, президент Украины Владимир Зеленский понимает, что вопрос о членстве его страны в НАТО не имеет значения в связи с теми гарантиями в сфере безопасности, которые взял на себя коллективный запад перед Киевом.

Глава Белого дома также отдельно прокомментировал ход контрнаступления ВСУ, сообщив, что для украинской армии это представляется трудной задачей.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил о создании Совета Украина – НАТО. По его словам, этот шаг является частью плана многолетней поддержки Киева.

Столтенберг также выступил за отмену плана действий по вступлению в Альянс для Украины. Генсек НАТО считает, что это поможет сократить процесс присоединения.

В НАТО выступили за ускоренный формат вступления Украины в Альянс