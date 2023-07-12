Байден объяснит Зеленскому причины непринятия Украины в НАТО

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден объяснит президенту Украины Владимиру Зеленскому, почему его страна не была принята в НАТО во время саммита, проходившего в Вильнюсе. Об этом сообщает CNN со ссылкой на помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.

Он отметил, что все страны перед тем, как вступить в Североатлантический альянс, должны соблюсти ряд требований, касающийся демократических реформ.

"Это касается и Украины", – подчеркнул Салливан.

Он выразил мнение, что страны – члены НАТО готовы продолжать работать с Украиной для того, чтобы в дальнейшем она присоединилась к Альянсу, но в данный момент они не могут пригласить ее.

"Президент Зеленский, очевидно, придерживается другой точки зрения по этому вопросу. Президент Байден сегодня прямо изложит ему причины, свои соображения, как он это делал в телефонных разговорах и на встречах, а также внимательно выслушает президента Зеленского", – добавил помощник президента США.

Ранее Еврокомиссия и НАТО перечислили условия, необходимые для вступления Украины в Альянс. В них вошли: проведение реформ, создание демократических институтов и выполнение требований по борьбе с коррупцией.

До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предлагал отменить для Украины план действий по вступлению в Североатлантический альянс, чтобы сократить процесс присоединения.

По его словам, он предложил план из трех пунктов по приближению Украины к НАТО. Столтенберг уточнил, что это пакет многолетней поддержки, укрепление политических связей через создание Совета НАТО – Украина и отмена необходимости выполнения плана действий по членству.



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