В Белом доме заявили, что НАТО решила сохранить гибкость в вопросе сроков вступления Киева

Фото: 123RF/coffe72

Страны НАТО не стали устанавливать сроки вступления Украины в Североатлантический альянс, чтобы сохранить гибкость в этом вопросе, сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала CNN.

"Мы не установили какой-то четкой формулы, потому что войны носят динамичный характер. Ситуация динамичная. НАТО нужно сохранять гибкость", – сказал Салливан.

Он добавил, что ведется тесная работа с Украиной, чтобы определить, когда в будущем будет иметь смысл принять ее.

Ранее генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг рассказал, что предложил отменить для Киева план действий по вступлению в НАТО. Он утверждал, что такое решение поможет сократить процесс присоединения.

Владимир Зеленский, в свою очередь, ответил на предложение Столтенберга, подчеркнув, что ситуация является беспрецедентной и абсурдной, когда не установлены временные рамки для вступления в НАТО и для приглашения в Альянс.

На второй день саммита глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала условия, при которых Киев сможет стать частью блока. По ее словам, для этого Украине необходимо провести реформы, создать демократические институты и выполнить требования по борьбе с коррупцией.

Страны НАТО согласовали формулировки по вопросу вступления Украины