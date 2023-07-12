Зеленский назвал хорошими результаты саммита НАТО

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Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, что считает результаты саммита Североатлантического альянса хорошими. Таким мнением он поделился во время пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Можем констатировать, что результаты саммита хорошие, но если бы было приглашение, они были бы идеальными", – цитирует Зеленского РИА Новости.

Украина не стала членом НАТО во время саммита в Вильнюсе. Генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг вместо этого предложил отменить для Киева план действий по вступлению в Североатлантический альянс, чтобы сократить процесс присоединения.

Зеленский в ответ на это заявил, что ситуация является беспрецедентной и абсурдной, когда не установлены временные рамки для вступления в блок и для приглашения в Альянс.

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