Захарова назвала фейл-саммитом встречу НАТО в Вильнюсе

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова шуточным замечанием отреагировала на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Украина не станет членом Альянса, если не победит в конфликте с РФ.

"Фейл-саммит, когда членство не стоит", – написала она в своем телеграм-канале.

Саммит НАТО проходит 11–12 июля в Вильнюсе. В ходе него во вторник Столтенберг заявил, что Альянс должен обеспечить победу Киева, поскольку в противном случае нельзя будет говорить о каких-либо гарантиях безопасности или вступлении Украины в НАТО.

Между тем до этого генсек Альянса сообщил, что в ходе саммита государства НАТО пообещали пригласить Украину вступить в организацию после того, как Киев выполнит все необходимые для этого условия.



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