НАТО назвала Россию самой серьезной угрозой безопасности Альянса

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Россия представляет самую серьезную угрозу безопасности для НАТО, следует из текста итогового заявления с саммита Альянса.

"Российская Федерация является наиболее серьезной и непосредственной угрозой безопасности союзников, и миру, и стабильности в Евроатлантическом регионе", – приводит ТАСС текст документа.

Кроме того, страны НАТО призвали другие государства прекратить оказывать поддержку России в проведении спецоперации. В частности, призыв был обращен к Белоруссии и Ирану.

Одновременно с этим Альянс расценил укрепление военного сотрудничества Москвы и Минска как интеграцию, которая оказывает влияние на региональную стабильность и оборону НАТО.

В то же время Альянс обратился к Китаю с призывом играть конструктивную роль и осудить СВО, а также перестать поддерживать Россию. Как уточнили в НАТО, углубление стратегического взаимодействия Пекина и Москвы противоречит ценностям и интересам евроатлантического блока.

При этом в НАТО подчеркнули, что не хотят конфликта с Россией, однако и не считают Москву своим партнером. Альянс намерен сохранить каналы связи с РФ, чтобы избежать эскалации, резюмируется в заявлении.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что Альянс готовил Украину к конфликту с Россией с 2014 года. Речь шла о тренировках личного состава и поставке вооружений.

В ходе своего выступления Столтенберг также подчеркнул, что Альянс намерен подготовить украинских летчиков к пилотированию истребителей F-16.

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