Столтенберг признал, что НАТО готовила украинскую армию с 2014 года

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Североатлантический альянс начал тренировать и снабжать украинских военнослужащих еще в 2014 году. Об этом в ходе саммита НАТО в Вильнюсе сообщил генсек организации Йенс Столтенберг.

"НАТО начала обеспечивать снабжение и подготовку украинских вооруженных сил с 2014 года", – цитирует его ТАСС.

В ходе своего выступления Столтенберг также подчеркнул, что Альянс намерен подготовить украинских летчиков к пилотированию истребителей F-16.

По его словам, Альянс должен обеспечить победу Украины, чтобы та осталась независимой демократической страной. В противном случаи нельзя будет говорить о каких-либо гарантиях безопасности или вступлении страны в НАТО.

Ранее Столтенберг сообщил, что в ходе саммита в Литве государства НАТО пообещали пригласить Украину в Альянс после того, как Киев выполнит все необходимые для этого условия.



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