Захарова заявила, что военная помощь НАТО Украине показывает участие Альянса в конфликте

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Вовлеченность НАТО в конфликт на Украине показывают поставки вооружений, наемников, денежных средств и разведданных со стороны Альянса. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Вы реально считаете, что НАТО не воюет с Россией? Ведь все вооружение, все боевики, наемники, инструкторы, советники, разведывательные данные предоставляются киевскому режиму именно НАТО", – сказала она в интервью телеканалу Al Jazeera.

Дипломат также отметила, что именно Альянс подталкивал Киев к подобному.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил отменить для Украины обязательство выполнению плана действий при вступлении в Альянс.

По его словам, он инициировал план из трех пунктов по приближению Украины к Альянсу. Столтенберг уточнил, что это пакет многолетней поддержки, укрепление политических связей через создание Совета НАТО – Украина, а также отмена необходимости выполнения плана действий по членству.



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