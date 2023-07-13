Западная журналистка заявила, что участники саммита НАТО были поражены упреками Зеленского

Фото: AP Photo/Susan Walsh

Многие участники саммита НАТО в Вильнюсе были неприятно поражены упреками украинского лидера Владимира Зеленского в сторону Альянса. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на слова журналистки издания Europe Diplomatic, члена брюссельской Международной ассоциации прессы Анны ван Денски.

Представитель СМИ заявила, что список друзей президента Украины после саммита достаточно сократился.

По словам Денски, участники мероприятия блока обратили внимание на его потребительское отношение, что спровоцировало немало разговоров. Журналистка сравнила Зеленского с капризной примадонной. Украинский лидер считает, что ему все должны, заключила она.

Ранее СМИ выяснили, что Зеленский угрожал не прийти на первое заседание Совета Украина – НАТО. По словам чиновника, пожелавшего остаться инкогнито, президент был сильно возмущен тем, что Альянс поставил условия даже для того, чтобы пригласить Киев подать заявку на членство в военном блоке.

В НАТО заявили, что Украина не вступит в Альянс до завершения конфликта с РФ