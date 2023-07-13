Путин заявил, что вступление Украины в НАТО создаст угрозу для РФ

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Вступление Украины в Североатлантический альянс создаст угрозу для России. Об этом заявил Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин".

"Что касается членства Украины в НАТО, мы неоднократно говорили, это создает угрозы для безопасности России, очевидно", – сказал президент.

Он добавил, что одной из причин начала спецоперации является как раз угроза вступления Украины в Альянс.

Глава государства при этом выразил уверенность, что членство в западном военном блоке никак не повысит безопасность Украины, а, наоборот, приведет к росту напряженности в мире.

Путин уточнил, что любая страна имеет право на обеспечение собственной безопасности. Кроме того, добавил президент России, каждое государство вправе выбирать свой способ достижения этой цели. Однако, указал глава государства, для обеспечения безопасности Украины есть лишь одно ограничение.

"Оно связано с тем, что, достигая безопасности одной страны, не должны создаваться угрозы для другой страны. Поэтому исходим из понимания того, что этот принцип, который был многократно продекларирован в различных международных документах, все-таки будет учитываться", – сказал Путин.

11 июля генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг объявил о создании Совета Украина – НАТО. По его словам, этот шаг является частью плана многолетней поддержки Киева.

Накануне Еврокомиссия и НАТО перечислили условия, необходимые для вступления Украины в Альянс. Среди них оказались проведение реформ, создание демократических институтов и выполнение требований по борьбе с коррупцией.

Между тем американский сенатор Рэнд Пол предположил, что принятие Украины в Североатлантический альянс может привести к войне между США и Россией.



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