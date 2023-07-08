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04:19

Политика

Американский сенатор заявил о риске войны между США и РФ при вступлении Украины в НАТО

Фото: depositphotos/Aquir014b

Принятие Украины в Североатлантический альянс может привести Соединенные Штаты к войне с Россией. Об этом написал американский сенатор Рэнд Пол в Twitter.

Таким образом Пол отреагировал на предложение коллеги по республиканской партии сенатора Линдси Грэма, который заявил, что собирается провести работу с представителями обеих партий США над резолюцией с призывом принять Украину в Альянс.

Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что считает преждевременным принятие Украины в состав Североатлантического альянса. Он отметил, что такое развитие событий повлечет за собой непосредственное вступление НАТО в столкновение с Россией.

До этого координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что украинская сторона на сегодняшний момент не отвечает требованиям для вступления в Альянс.

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