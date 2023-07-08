Байден заявил, что отказался дать Путину в 2021 году обязательства не брать Украину в НАТО

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Американский президент Джо Байден заявил, что во время саммита в Женеве в июне 2021 года Владимир Путин попросил у него дать обязательства, что Украина не станет членом НАТО, однако получил отказ. Об этом глава Белого дома сообщил в интервью CNN.

По словам Байдена, он отказал в этой просьбе российскому президенту, поскольку у Североатлантического альянса действует политика открытых дверей, и НАТО никого не собирается отталкивать.

Тем не менее, добавил американский лидер, на сегодняшний день Украина не готова к членству в Альянсе.

Ранее Джо Байден заявил, что считает преждевременным принятие Украины в состав НАТО до завершения действующего конфликта. При таком сценарии неизбежно вовлечение Альянса в непосредственное столкновение с РФ, отметил глава Белого дома.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Украина имеет право войти в состав Североатлантического альянса.