Столтенберг заявил, что на саммите НАТО утвердят многолетний пакет поддержки Украины

Фото: ТАСС/EPA/OLIVIER MATTHYS

На саммите НАТО, который пройдет с 11 по 12 июля в Вильнюсе, страны, входящие в состав Альянса, утвердят многолетний пакет поддержки Украины и обсудят перспективы ее членства в организации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

"На саммите мы примем решения, которые сделают Украину еще сильнее и приблизят ее к Альянсу", – заявил он.

Отмечается, что в пакет помощи войдут несколько элементов, среди которых в том числе утверждение многолетнего плана помощи для приведения украинской армии в полное соответствие стандартам Североатлантического альянса и учреждение Совета НАТО – Украина.

Помимо этого, страны-члены НАТО на саммите смогут подтвердить, что Украина в скором времени станет членом блока, отметил генсек Альянса, пояснив, что союзники по-прежнему обсуждают формулировки итогового заявления.

По словам Столтебрега, на саммите будут приняты планы обороны трех регионов Альянса, которые позволят блоку бороться с двумя угрозами, в числе которых он назвал Россию и терроризм.

"Один план предназначен для Севера и Атлантики, другой – для Центральной Европы, который распространяется на Балтийский и Центральноевропейский регионы, третий – для Средиземноморского и Черноморского регионов", – сказал он.

В рамках реализации планов Альянс намерен развернуть около 300 тысяч военнослужащих, которые будут находиться в высокой степени готовности на территории Европы, отметил генсек.

"Эти планы подразумевают, что НАТО развертывает 300 тысяч военнослужащих в высокой степени готовности, в том числе значительные воздушные и морские боевые силы", – объяснил Столтенберг.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что у страны имеются все основания для получения приглашения в НАТО на саммите Альянса в Вильнюсе. По его словам, от саммита необходим "очень четкий и понятный сигнал" о том, что Украина может стать равноправным членом НАТО после окончания конфликта.

До этого канцлер Германии Олаф Шольц напомнил, что Украина не сможет стать членом НАТО в условиях конфликта на ее территории. Он подчеркнул, что страна считает необходимым проработать гарантии безопасности для Украины на период после завершения конфликта.



Экс-генсек НАТО назвал условие ввода войск альянса на Украину