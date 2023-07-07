Лидеры стран Латинской Америки выступили против визита Зеленского на саммит с ЕС – СМИ

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Лидеры стран Латинской Америки выступили против визита украинского президента Владимира Зеленского на совместный саммит государств региона с Евросоюзом. Об этом сообщает издание Euractiv.

Уточняется, что изначально Зеленский получил приглашение на саммит от Испании. Однако затем от приглашения отказались в связи с сопротивлением со стороны латиноамериканских лидеров.

Помимо этого, по данным журналистов, главы стран Латинской Америки удалили все упоминания об Украине из проекта итогового документа ЕС. Теперь, согласно декларации, стороны будут совместно выступать за дипломатические решения текущего "конфликта в Европе".

Ранее Владимир Зеленский заявил, что президент Болгарии Румен Радев отказал ему в предоставлении вооружения украинской армии.

До этого президент Украины выступил с заявлением, что Киеву недостаточно помощи от партнеров. По его словам, если бы Киеву предоставили больше артиллерии, то процессы на поле боя шли бы гораздо быстрее.

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