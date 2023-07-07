Зеленский заявил, что власти Болгарии отказали ему в предоставлении оружия

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Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что президент Болгарии Румен Радев отказал ему в предоставлении вооружения украинской армии. Об этом Зеленский сообщил во время пресс-конференции в Софии, пишет РИА Новости.

По словам украинского лидера, Радев не может допустить того, чтобы в армии Болгарии было уменьшение оружия.

Вместе с тем, заявил Зеленский, лидерам двух стран удалось найти взаимопонимание в сфере энергетики и вопросе "формулы мира".

Ранее СМИ сообщали о том, что американская сторона в ближайшее время объявит о новой поставке вооружений Киеву. На этот раз Вашингтон передаст украинской армии кассетные боеприпасы.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что поставки вооружения Киеву, исходящие от Запада, не повлияют на исход специальной военной операции.

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