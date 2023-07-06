Поставки Западом оружия Киеву не повлияют на исход СВО – Песков

Фото: телеграм-канал "Минобороны РФ"

Поставки вооружения Киеву, исходящие от Запада, не повлияют на исход специальной военной операции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Принципиально все эти обсуждения и результаты этих обсуждений никоим образом не способны повлиять на исход СВО, и нынешняя ситуация на фронте более чем красноречиво это подтверждает", – сказал представитель Кремля.

Так он прокомментировал приезд Владимира Зеленского в Болгарию, где тот обсудит поставки вооружений.

Ранее Зеленский написал в своем телеграм-канале, что отправился в Софию, где встретится с премьер-министром и президентом Болгарии. Украинский лидер планирует обсудить оборонную поддержку Украины и евроатлантическую интеграцию.

Евросоюз с начала спецоперации передал Киеву 70 миллиардов евро, в том числе 15 миллиардов на поставки оружия. Вместе с этим 17 миллиардов евро были распределены между государствами ЕС в качестве мер поддержки для украинских беженцев.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК перевела Киеву очередной ежемесячный транш в размере 1,5 миллиарда евро в виде макрофинансовой поддержки.

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