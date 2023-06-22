Евросоюз передал Киеву 70 млрд евро с начала спецоперации

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Евросоюз с начала спецоперации передал Киеву 70 миллиардов евро, в том числе 15 миллиардов на поставки оружия. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Еврокомиссию.

Вместе с этим 17 миллиардов евро были распределены между государствами ЕС в качестве мер поддержки для украинских беженцев.

"С начала русской агрессивной войны против Украины ЕС, его страны члены и финансовые институты предоставили около 53 миллиардов евро финансовой, гуманитарной, экстренной бюджетной и военной помощи Украине", – говорится в сообщении.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в свою очередь, заявила, что ЕК перевела Киеву очередной ежемесячный транш в 1,5 миллиарда евро в виде макрофинансовой поддержки.

Ранее Всемирный банк анонсировал выделение дополнительной помощи Украине в размере 1,75 миллиарда долларов. 500 миллионов долларов передадут в форме займа под гарантии Великобритании, 1,25 миллиарда – в виде гранта от США и еще 15 миллионов долларов – от Финляндии.

США анонсировали поставки оружия Украине более чем на 2 млрд долларов