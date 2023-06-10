Канада выделит Украине пакет военной помощи в размере 373 млн долларов

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что Канада выделит Украине пакет военной помощи в размере 373 миллионов долларов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на агентство Рейтер.

Также во время пресс-конференции в рамках встречи с лидером Украины Владимиром Зеленским Трюдо заявил, что Канада поучаствует в программе подготовки украинских летчиков.

10 июня Трюдо прибыл в Киев с необъявленным визитом. Визит случился в момент, когда украинское правительство пытается оценить ущерб от обрушения дамбы Каховской ГЭС и организовать дальнейшую эвакуацию жителей по течению Днепра.

Ранее стало известно, что США выделит Киеву новый пакет военной помощи на 2,1 миллиарда долларов. Уточнялось, что в новый пакет включат дополнительные средства ПВО и боеприпасы.

Канада подготовит новый пакет военной помощи Украине