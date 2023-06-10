Премьер Канады прибыл с необъявленным визитом в Киев

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо прибыл в Киев с необъявленным визитом. Об этом информирует CBC.

По данным СМИ, Трюдо приехал на Украину вместе с вице-премьер-министром Кристией Фриланд. Визит случился в момент, когда украинское правительство пытается оценить ущерб от обрушения дамбы Каховской ГЭС и организовать дальнейшую эвакуацию жителей по течению Днепра.

По информации телеканала, поездка канадского премьера произошла в условиях строгой секретности. Отмечается, что визит политика начался с возложения венков к Стене памяти павших за Украину.

Ранее стало известно, что Оттава ввела санкции против ряда депутатов Госдумы и других должностных лиц России. В стоп-лист попали омбудсмен Татьяна Москалькова, омбудсмен ДНР Дарья Морозова, постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов, губернатор Московской области Андрей Воробьев, глава Минпросвещения Сергей Кравцов и другие.