США предоставят Украине пакет военной помощи на 2,1 миллиарда долларов

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Вашингтон выделит Киеву новый пакет военной помощи на 2,1 миллиарда долларов. Об этом сообщается на официальном сайте Пентагона.

По информации ведомства, в новый пакет включат дополнительные средства ПВО и боеприпасы. Уточняется, что США сначала закупят вооружения, а затем отправят их на Украину.

Так, ВСУ планируется передать зенитные ракетные комплексы Hawk, артснаряды калибром 105 и 203 миллиметра, беспилотники Puma, а также ракетные комплексы с лазерной системой наведения.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что дальнейшая финансовая и военная помощь Киеву со стороны Вашингтона будет зависеть от результатов контрнаступления ВСУ. В случае же если Украина не оправдает ожиданий, поддержка может прекратиться, это приведет к призывам о дипломатическом урегулировании конфликта, написало издание Politico.

По словам авторов материала, контрнаступление украинской армии имеет особое значение для властей США. К примеру, администрация американского лидера Джо Байдена опасается того, что любые ошибки ВСУ могут дать возможность республиканцам из конгресса свести на нет любые попытки увеличить расходы на оборону.

До этого американский президент заявлял, что Соединенные Штаты продолжат оказывать помощь Украине, невзирая на разрушение Каховской ГЭС.



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