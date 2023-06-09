В Минобороны Бельгии заявили, что продолжат поставлять оружие Украине

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Украина продолжит получать военную помощь от Бельгии. Также страна ждет ответа по использованию бельгийских штурмовых винтовок для обстрелов Белгородской области, сообщает газета Le Soir со ссылкой на главу Минобороны государства Людивин Дедондер.

"Мы направили запрос Украине в понедельник. У нас будет контактная группа по Украине 15 июня, если до этого момента ответа не будет, я буду говорить с министром обороны Украины Алексеем Резниковым", – подчеркнула она.

По словам Дедондер, к оружию прилагается документ, в котором говорится о том, что его можно использовать только для обороны Украины.

До этого послу Бельгии Марку Михильсену был заявлен протест из-за применения оружия бельгийского производства украинскими диверсионно-разведывательными группировками (ДРГ) во время их вылазок в Белгородскую область.

Также премьер-министр Бельгии Александр де Кроо поручил спецслужбам прояснить вопрос использования оружия страны при обстрелах украинскими ДРГ Белгородской области. Он подчеркнул, что при эксплуатации оружия Украине следует соблюдать четкие установленные правила.

Члены украинской ДРГ атаковали территорию Грайворонского городского округа Белгородской области 22 мая. Для ликвидации группировки в регион были привлечены силы военных, пограничников, а также сотрудников Росгвардии и Федеральной службы безопасности РФ.

Вооруженным силам РФ удалось выдавить членов группировки и ликвидировать более 70 человек, заявили в Минобороны РФ.

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