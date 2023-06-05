Спецслужбы РФ пресекли попытку проникновения двух украинских ДРГ в Новую Таволжанку

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Подразделения Вооруженных сил (ВС) России и пограничной службы ФСБ России 4 июня пресекли попытку проникновения двух украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в Новую Таволжанку в Белгородской области. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

Как пояснили в ведомстве, противник предпринял попытку пересечь реку Северский Донец и высадиться на окраине Новой Таволжанки около 13:00 по московскому времени.

"Ударами авиации и огнем артиллерии подразделений прикрытия государственной границы Западного военного округа террористические формирования киевского режима были уничтожены", – говорится в сообщении ведомства.

При попытке проникнуть в населенный пункт региона ликвидировали более 10 диверсантов, две лодки и один бронированный автомобиль. Кроме того, российские военные подавили пять минометных взводов и поразили машину РСЗО "Град" в Харьковской области и две польские установки Krab, из которых совершались удары по российской территории.

До этого об обнаруженных у Новой Таволжанки диверсантах сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Тогда он рассказал о протекающих боях и высказал надежду на ликвидацию диверсантов, о чем позже заявили в Минобороны РФ, отметив отход ДРГ после нанесения ударов по ней российскими военными.

