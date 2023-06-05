Один человек пострадал при обстреле Белгородской области со стороны Украины

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Один человек пострадал в результате ночного обстрела Белгородской области со стороны Украины. О происшествии рассказал глава региона Вячеслав Гладков на своей официальной странице "ВКонтакте".

"Самое плохое, что пострадал во время обстрелов один из мирных жителей. Но он находится под присмотром врачей, и его жизни ничего не угрожает. Я уверен, что наши врачи очень быстро помогут ему встать на ноги", – говорится в его публикации.

Губернатор также напомнил, что ночью был поврежден один из энергетических объектов. Глава региона пообещал, что власти предпримут меры, чтобы восстановить его как можно скорее.

Ранее Гладков сообщил о возгорании энергетического объекта из-за сброшенной с беспилотника взрывчатки. Оперативные службы оперативно прибыли на место происшествия. По словам губернатора, потребителей от энергосети не отключали.

До этого он рассказал о проникновении украинской ДРГ в село Новая Таволжанка вблизи российско-украинской границы.

В Минобороны РФ впоследствии заявили, что подразделения прикрытия госграницы РФ выявили попытку украинской ДРГ переправиться через реку в районе Новой Таволжанки Белгородской области. По данным ведомства, диверсантов вынудили отступить.



Белгородский губернатор заявил, что идет бой с украинской ДРГ в Новой Таволжанке